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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 11:24

Tuz Gölü pembe renge büründü! Türkiye'nin en büyük ikinci gölü

Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Vatandaşların ortopedik rahatsızlıklarına şifa bulmak için geldiği Tuz Gölü'nde havadan bakıldığında 'pembe beyaz' bir renk şöleni ortaya çıktı.

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