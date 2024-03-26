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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 16:32

Tuz dolan araçta can pazarı! Yokuş çıkan tuz yüklü kamyon, arkasındaki otomobile çarptı

İstanbul Başakşehir'de yokuş çıkan tuz yüklü kamyon, geri geri kayarak arkasındaki otomobile çarptı.Kamyonda yüklü olan tuz otomobilin üzerine döküldü. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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