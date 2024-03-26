Tuz dolan araçta can pazarı! Yokuş çıkan tuz yüklü kamyon, arkasındaki otomobile çarptı

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Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Sokak'ta saat 12.00 sıralarında İBB'ye ait tuz yüklü 2 kamyon yokuş çıktığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yokuşta kaymaya başladı.

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Bu sırada kamyon, arkasında seyir halinde olan sürücü kursuna ait otomobile çarptı. Kamyonda yüklü olan tuzlar otomobilin üzerine döküldü.

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Araç kullanılamaz hale gelirken, otomobil sürücüsü ve arka koltukta oturan kadın araç içerisinde mahsur kaldı.

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Yaralı 2 kadın çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden kurtarıldı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı 2 kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle sokağı trafiğe kapatırken yola ve aracın üzerine dökülen tuzlar iş makinesi yardımıyla belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

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