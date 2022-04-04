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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2022 Pazartesi 11:42

Tüysüz doğdu, bebek gibi bakılıyor

Mersin'de hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı, dünyaya gelen oğlaklardan biri ölürken, diğerinin tamamen tüysüz olması şaşkınlığa neden oldu. Sahiplerinin önce şaşırdığı ardından da torunlarının kıyafetini giydirerek özenle baktığı oğlağı merak edip gelenler bile olmaya başladı.

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