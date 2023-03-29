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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 16:37

Turkuaz rengiyle dikkati çeken Kaputaş Plajı! Dron ile görüntülendi

Antalya'da turkuaz rengiyle dikkati çeken Kaputaş Plajı, ilkbaharın gelmesiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya başladı.

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