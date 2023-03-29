Turkuaz rengiyle dikkati çeken Kaputaş Plajı! Dron ile görüntülendi

Vatandaşların sadece fotoğraf çektirmek için bile ziyaret ettiği plaj, turkuaz rengi ve dalgaların sahile vurmasıyla oluşan beyaz köpüklü görüntüsüyle dikkati çekiyor.

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Denizi ve kumsalıyla İngiliz Gazetesi The Guardian tarafından hazırlanan "Avrupa'nın en iyi 40 plajı listesinde" yer alan plaj, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.