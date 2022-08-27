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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:36

Türklerin dünyayı titreten silahları! İşte özellikleri

Türkler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren savaş aletlerini kullanmadaki marifetleri bakımından diğer bozkır halklarına sürekli üstün geldiler.

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