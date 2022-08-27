Türklerin dünyayı titreten silahları! İşte özellikleri

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İşte Türklerin tarihe damga vuran silahları...

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TEMREN- OK UCU Temren adı verilen ok uçları çeşitli şekillerde oluyordu görselde Hunlara ait ok çeşitli ok uçlarını görmekteyiz bu temrenler günümüzde Ordos müzesinde sergilenmektedir.

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ISLIK ÇALAN OK UCU Tarihçiler tarafından Büyük Hun imparatoru Mete han tarafından icat edildiği düşünülen ıslık çalan ok, ok uçlarının ok'a takılmalarıyla birlikte meydana gelmiştir, çavuş oku ya da vızıldayan ok adlarıyla da anılan bu ok öldürme amaçlı değildir. Bu ok atıldığında ıslık benzeri ses çıkarttığı için bu adı almıştır. Bu ok çıkardığı ses sayesinde düşmaın moralini bozmaya ve birliklerin kendi yerlerini işaret vermek için kullanılmıştır. Görseldeki Hunlar'a ait ıslık çalan oklar Ordos müzesinde sergilenmektedir.

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OK Tarihin en eski silahlarından olan ok, Türklerin atlı okçu birliklerini kurmalarıyla diğer devletlere üstünlük sağlamasında en önemli etkenlerden biridir. Görselde Osmanlı dönemi okları gösterilmiştir.Bu Osmanlı okları Karlsruhe Müzesi'nde(Almanya) sergilenmektedir.

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YAY Yay,Türklerin kullandığı en önemli silahlar arasında kuşkusuz ilk sırayı alması gerektiğini düşündüğümüz bir savaş aracıdır. Türkler yay yapımında o kadar ustalaştılar ki diğer milletlerin yaylarından 2 kat güçlü olan kendi yaylarını yaptılar. türk Yayı'nın bu denli güçlü olasındaki sır diğer yayların aksine yani tersine kurulmasından kaynaklanıyordu.

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ÖRME ZIRH Savaş alanlarında oklardan korunmak için zincirlerin birbirine eklenmesi seklinde oluşturulmuştur.

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SADAK- TİRKEŞ Yay ve okların taşınması için kullanılan kılıflardır.

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KİRİŞ Yay'a takılan ve ok'un takıldığı ip olan kiriş, eskiden at kılından yapılırdı. Not: Lisede tarih kitaplarımızdan öğrendiğimiz '' Türklerde hanedan üyesinin kanı akıtılmaz yayının kirişiyle boğulurdu'' cümlesindeki o kiriş, bu kiriş işte.

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KEMENT Yüksek libredeki yayları kurmaya yarayan kemerdir.

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KOL KORUMASI - KOLÇAK Ok atarken kolu korumak üzere yapılmış savaş aletidir.

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ZİHGİR- OKÇU YÜZÜĞÜ Zihgir, ok atarken oku çekiş sırasında baş parmağın yıpranmasını engellemek amacıyla kullanılan savaş aletidir. Görselde Selçuklu Dönemi türk yapımı zihgirler gösterilmektedir.

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NAVEK Navek: Kısa boyda okların atıcıya zarar vermeden düşmana atılmasını sağlayan boruya denir.

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TEBER İki el ile tutulmak suretiyle kullanılan savaş aletidir. Görselde 16.-17Yüzyıla ait çeşitli türk yapımı teberler gösterilmektedir.

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YATAĞAN KILICI Çeşitli kılıç türleri arasında yapısındaki eğrilik itibariyle savaşlarda diğer kılıçlara üstünlük sağlayan türk yapımı yatağan kılıcı gösterilmektedir.

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SAVAŞ BALTASI Görselde 1800'lü Yıllara ait savaş baltası gösterilmiştir. Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Silah Koleksiyonu'nda sergilenmektedir.