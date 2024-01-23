  • $30,2649
  • 33,0626
  • 1977.05
  • 8010.14

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 09:34

Türklerin dünyaya diz çöktüren silahları! İlk kez duyacağınız özellikleri

Türkler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren savaş aletlerini kullanmadaki marifetleri bakımından diğer bozkır halklarına sürekli üstün geldiler.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.