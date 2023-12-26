Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

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Newcastle Üniversitesi'ndeki Gertrude Bell Kütüphanesi'nin internet üzerinden satışa çıkardığı fotoğraflar arasında, Bell'in İzmir Kalesi, Efes, Milet, Priene ve bazı diğer antik kentlere ait olanlar da yer aldı.

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Oxford Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan, Arap çöllerine yaptığı seyahatler yüzünden Arap ülkelerinde 'Çölün kızı' ve 'Irak'ın taçsız kraliçesi' olarak anılan Bell'in anılarından ilk kez 1899 yılının Aralık ayında İzmir'e geldiği ortaya çıktı.

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Bell anılarında, "Ülke insanları gri bir gökyüzü altında gülümsüyor ve keyifliler. Zeytin, incir, sultan üzümü ve mısır tarlaları arasından geçerek geldiğimiz Ayasuluk'ta hancı Karpauza'yla tanıştık.

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Onunla St. John Kilisesi, İsabey Camii, Ayasuluk Harabeleri'ni ve Efes Antik Kenti'ni gezdik. Efes Antik Kenti'ndeki tiyatroya hayran kaldım

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BELL KİMDİR

Gertrude Margaret Lowthian Bell 14 Temmuz 1868 tarihinde İngiltere'nin Durham County kentinde zengin bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Yazar,seyyah,casus ve dağcı olan Bell,1897-1898 ve 1902-1903 yıllarında iki kez dünya turuna çıktı.

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1899 yılında Kudüs'e yaptığı ziyaretten sonra Araplar'a karşı büyük bir sevgi ve ilgi duymaya başladı. Batılılar'a çöl hayatını anlatan yazılar yazdı. Araplar onu "Çölün kızı' ve Iraklılar da "Irak'ın taçsız kraliçesi' diye andı.

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Mezopotamya'da Geç Hitit Dönemi'ne ait olan Karkamış'da önemli keşif ve incelemelerde bulundu, kazılar yaptı. 1919 yılındaki Paris Konferansı'na delege olarak katıldı ve Irak'ın sınırlarının belirlenmesi için çalıştı.

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İngiltere'nin çıkarları için Ortadoğu'da çeşitli faaliyetlerde bulundu,casusluk yaptı.İngilizler'in Ortadoğu politikasını planlayanlar arasında yer aldı.Mezopotamya'da, Arap kabilelerini Türkler'e karşı kışkırtan bir tutum izledi.

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İŞTE ARŞİVDEN ÇIKAN ESKİ TÜRKİYE! BİR ZAMANLAR BÖYLE GÖRÜNÜYORLARDI

1988 - İstiklal Caddesi

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Meşhur 1987 Kışı, Avcılar, Parseller... Yollar kapalı, hiç araba yok. İnsanlar yürüyerek işlerine gidiyorlar... (Foto: Nurettin Özel)

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1993... Beylikdüzü Büyükşehir Konutları'nda yaşam başlamış... Londra Asfaltı üzerinden geçen araçların seyrek oluşu, toprak yollar, devam eden inşaatlar ve yalnız başına bir üst geçit dikkat çekici...

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Pendik Köprüsü. 1990'lı Yıllar.

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1980'li yılların sonu. Büyükşehir Konutları yükselirken.

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1988 - İstanbul'da bir düğün

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Beleştepe'de maç keyfi - 1990'lar

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1988 Boğaziçi

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1988 Rumeli Hisarı

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1988 Beyazıt

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1988 Taksim Meydanı

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1988 Üsküdar

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1988 Boğaziçi

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1988 Beyazıt Çarşısı

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1988 Beyazıt

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1989 Eminönü

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1989 Çarşı

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1989 Galata Köprüsü, Yeni Camii

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1989 Eminönü

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1989 Eminönü

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1980'lerin başı Şirinevler

Fotoğrafta bugün çok katlı binaların, metro istasyonun yer aldığı Şirinevler'in karşısındaki Ataköy 7. ve 8. kısımların bulunuyor.

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1989 İnce Minareli Medrese, Konya

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1989 Yeşil Irmak, Amasya

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1989 Galata Köprüsü'nde bahriyeliler

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1990 Amasya'nın eski bir ilçesi

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1990 Merzifon

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1990 Merzifon

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1990 Merzifon

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1990 Amasya Kalesi