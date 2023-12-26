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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 10:16

Türkiye'ye gelen İngiliz ajan çektiği fotoğraflar! Bakın hangi bölgelere gitmiş

İngilizlerin meşhur kadın seyyah, yazar ve casus Gertrude Margaret Lowthian Bell'in, 100 yıl önce çektiği fotoğraflar satışa çıkarıldı. Tam bir asır önce Türkiye'ye de gelen casus, o bölgeleri fotoğraflamış...

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