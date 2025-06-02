Türkiye'nin yükselen yıldızı: Düzce

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR, BİNLERCE TATİLCİYİ AĞIRLIYOR





Deniz turizmi açısından da büyük potansiyele sahip olan Akçakoca'da mavi bayraklı plajlar, yaz aylarında binlerce tatilciyi ağırlıyor. Düzce Belediyesi İştirak Şirketi Beltur tarafından işletilen 'Düzce Beltur Akçakoca Otel', Akçakoca'nın en güzel sahillerinden Kalkın'da, yeşillikler içinde ve denize sıfır konumda bulunuyor. 2 bin 468 metrekare alan üzerinde bulunan tesis, hem konaklamalı hem de günlük misafirlerine hizmet veriyor. 4'ü suit, 27'si double, 18'i single, 3'ü de single+double olmak üzere toplam 52 oda kapasiteli otelde, açık yüzme havuzu, snack bar, kır bahçesi, açık ve kapalı restaurantın yanı sıra 400 kişilik balo salonu da bulunuyor.

Doğa yürüyüşleri ve kampçılık açısından da oldukça elverişli olan Akçakoca'da; Fakıllı Mağarası, Aktaş Şelalesi ve Kurugöl Kanyonu gibi doğal alanlar, doğaseverler için keşfedilmeyi bekleyen güzellikler arasında yer alıyor.

Hem günübirlik geziler hem de uzun süreli konaklamalar için uygun altyapıya sahip olan Akçakoca, tarih, deniz ve doğayı bir arada sunarak Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olmaya devam ediyor.

SUYUN SESİYLE DOLU BİR ŞEHİR

Doğal zenginlikleriyle öne çıkan Düzce, su kaynakları açısından Türkiye'nin en bereketli illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gürül gürül akan suların, yeşilin her tonuyla harmanlandığı şelaleler, yıl boyunca binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor.