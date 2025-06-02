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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2025 Pazartesi 18:59 |

Türkiye'nin yükselen yıldızı: Düzce

Karadeniz'in batı ucunda yer alan Düzce, tarih meraklılarını antik tiyatrolarda zamanda yolculuğa çıkarırken, doğa tutkunlarını ise ormanların içinden akan şelaleler, yaylalar ve göletlerle büyülüyor. İşte Platin Dergisi'nin gözünden Düzce keşfi...

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