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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 13:32

Türkiye'nin yeni turistik treni 'Mezopotamya Ekspresi' ilk seferini tamamladı

Türkiye'nin yeni turistik treni 'Mezopotamya Ekspresi' ilk seferini tamamladı. Ankara'dan yola çıkıp Diyarbakır'a uzanan turda seyahat tutkunları, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını görme imkanı buldu. Seferine Ankara'dan başlayan tren, Kayseri, Malatya ve Elazığ'da mola verdikten sonra Diyarbakır'a ulaştı. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güzergah boyunca doğa manzaralarının keyfini çıkaran yolcular, mola verilen şehirleri de tanıma imkanı buldu. Diyarbakır'da bulunan tarihi On Gözlü Köprü de turistlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

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