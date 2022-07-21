  • $17,6831
  • 18,0367
  • 957.191
  • 2527.24

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 13:41

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası! İnsuyu Mağarası'nın gölleri kurudu

Burdur'da bulunan ve 'Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası' özelliğini taşıyan İnsuyu'nun içerisindeki irili ufaklı 9 göl, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kurudu. Göllerin kurumasındaki en önemli etkenin, yağışların azalması sonucu taban sularının aşağıya inmesinin olduğu belirlendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.