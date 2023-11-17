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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 09:30

Türkiye'nin saklı adası! Drone'la görüntülendi

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Adası'ndaki Kaleköy'ün tarihi yapıları ve doğal güzellikler havadan görüntülendi. Karayla bağlantılı olmasına rağmen kara yolu ulaşımının bulunmadığı ve yalnızca tekneyle gidilebilen Kaleköy'ü her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilci ziyaret ediyor. Türkiye'nin saklı adası ve batık şehri olarak adlandırılan bölge drone'la görüntülendi. İşte o muhteşem görüntüler...

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