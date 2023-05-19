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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 09:19

Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi! Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor

İçerisinde 30'dan fazla peynir çeşidinin sergilendiği, 'Dünya'nın 18. Peynir Rotası' olarak tescillenen, Türkiye'de ilk ve tek olan 'Peynir Müzesi' Kars'ın yeni turizm destinasyon noktası olarak öne çıkmayı başardı.

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