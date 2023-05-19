Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi! Yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor

Peynir Müzesi'ni çok beğendiğini ifade eden Dilara Coşkun, "Kars Peynir Müzesi'ne geldik çok güzel, çok beğendik. Çok canlı, her şey o kadar güzel ki, inanılmaz. Gerçekten müthiş, daha önce hiç gelmemiştim. Herkesin görmesi gereken bir yer gerçekten, ben çok beğendim" dedi.

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"Fotoğraf çekmek isteyenler kesinlikle gelmeli"





Peynir Müzesi'nin fotoğraf çekimleri için bulunmaz bir yer olduğuna dikkat çeken Muhammed Özçelik, "Burasının Peynir Müzesi olduğunu öğrendim. Değerlendireyim dedim, bir de ben fotoğrafçıyım. Burada kaşarları daha yakından görme imkanı buldum. Gerçekte güzel bir yer, fotoğraf çekimi için çok ideal bir yer özellikle fotoğrafçıların görmesi gereken bir yer. Burada çok güzel minyatür efektler var. Ben çok beğendim, gayet güzel özellikle fotoğraf çekmek isteyen kesinlikle gelmelidir" diye konuştu.