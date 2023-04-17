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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 13:35

Türkiye'nin ilk madencilik meslek lisesi! Sektöre donanımlı elemanlar yetiştiriyor

Türkiye'nin ilk madencilik lisesi olan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, teorik derslerinin yanı sıra laboratuvar ortamında ve üç boyutlu simülasyon sınıflarında tam donanımlı yetiştiriliyor.

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