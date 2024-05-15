Türkiye'nin ilk astronotu! Yenidoğu Okulları öğrencileri ile buluştu

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Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsü'nde öğrencilerle bir araya gelen Gezeravcı, gençlere ve çocuklara, ilham veren uzay yolculuğunu anlattı. Gezeravcı, "Bugün burada bulunmamızın nedeni, uzaya giden yolda yürüyecek olan asıl geleceğin kahramanlarına, hak ettikleri bu hikayenin mutluluk ve gururunu yaşatmak. Bu hikayenin, bu yolculuğun asıl bundan sonra kahramanları sizler olacaksınız. Bugün bu sıralarda değerli öğretmenlerimizin size aktardıklarıyla yarın kendi ülkemizin ürettiği uzay araçlarının içinde, kendi ülkemizin uzay alanında yapacağı bütün çalışmalarda sizlerin imzası olacak." diye konuştu.

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Alper Gezeravcı, gençler ve öğrencilerin çok şanslı olduğunu, çünkü uzayla ilgili hayallerinin gerçek olması için ihtiyaç duydukları her şeyin ülke tarafından önlerine serildiğini ifade etti.

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Uzay görevine seçilme ve göreve hazırlık süreçlerine ilişkin bilgi veren Gezeravcı, şunları söyledi:

"Ülkemiz birçok farklı noktadan dünyayı gözlemlemek ve evlerimizde kullandığımız televizyonlara yayınları ulaştırmak için uzaya uydu gönderiyor. Bugüne kadar bilim insanlarımız bu uyduları yaparken yurt dışında bu işleri yapan ve bilen kurumlarla işbirliği yapıyor ve uyduları birlikte üretiyordu. Ama bu yıl siz yaz tatilinizdeyken Türkiye'mizin uzaya gönderilecek uydusu, tıpkı sizler gibi sadece bu ülkenin çocuklarından oluşan mühendisler tarafından yapılmış bir uydu olacak. Kendi evimizde yapılmış bir uydu. Bu uydu uzaya giderek bizi dünyada kendi uydusunu yapan 11'inci ülke yapacak. Bu çok önemli bir gelişme."

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Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanındaki faaliyetlerine ve projelerine işaret ederek, "Önümüzdeki yıllarda ülkemiz artık başka topraklardan değil, kendi topraklarımızdan ve kendi kontrolümüzde olan, bizim yönettiğimiz başka noktalardan kendi uydularımızı fırlatmaya başlayacak. İşte bu da burada (misyonda) yazılı olan ödevlerden bir tanesi. Tıpkı öğretmenlerimizin verdiği ders ve ödevleri akşam eve gittiğimizde yaptığımız gibi ülkemizin bilim insanları da Türkiye Uzay Ajansı'mız tarafından bir araya getirilen ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklanan bu ödevleri teker teker çalışarak yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla uzay alanında ilerleyen yıllarda sizlerin faaliyet göstereceği çok daha geniş çalışma alanları olacak." dedi.

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"Gençlerimizin uzay konusundaki heyecanına şahit oluyoruz"

Alper Gezeravcı, "Memleketimizin, ülkemizin güçlü iradesiyle, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonuyla ortaya konulan misyon kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu görev, bu kardeşlerimizin gelecekte yürüyecekleri yola ve hayallerine ışık tutan bir ilham hikayesi oldu." ifadesini kullandı.