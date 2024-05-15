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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 17:16

Türkiye'nin ilk astronotu! Yenidoğu Okulları öğrencileri ile buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Önümüzdeki yıllarda ülkemiz artık başka topraklardan değil, kendi topraklarımızdan ve kendi kontrolümüzde olan, bizim yönettiğimiz başka noktalardan kendi uydularımızı fırlatmaya başlayacak.' dedi.

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