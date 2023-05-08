  • $19,5084
  • 21,5523
  • 1269.04
  • 4457.21

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2023 Pazartesi 13:54

Türkiye'nin gizli hazinesi! Uydu haritalarını incelerken tesadüfen buldu

Elazığ'da bir grup doğasever öğretmen, uydu görüntülerini incelerken tesadüfen 3 milyon yıllık kanyon keşfetti. Doğaseverler keşfettikleri kanyona köyün eski ismi olan 'Halan' adını verdi. Flora ve zengin bir faunaya sahip olan kanyonun içerisinde irili ufaklı şelaleler ve dev kazanlar bulunuyor. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin uğrak yeri olmaya aday kanyon, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.