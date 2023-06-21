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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 11:25

Türkiye'nin gizli hazinesi ortaya çıktı! Manzarası sosyal medyada ilgiyle izleniyor

Erzurum'da saklı kalmış doğal hazine adata keşfedilmeyi bekliyor. Erzurum'un Uzundere İlçesinde saymakla bitmeyecek doğal güzellikler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şelalesi, gölleri, uçsuz bucaksız kanyonları, tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra gizli kalmış yaylaları, şelaleleri görenleri hayretler içinde bırakıyor. Adeta karpostallık görüntü oluşturan mezra manzarası sosyal medyada ilgiyle izleniyor. Görenler video montaj sanıyor.

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