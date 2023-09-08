Türkiye'nin gizli hazinesi! Gören herkes hayran kalıyor

Çanakkale Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu'da yer alan Mıhlı Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Doğal güzellikleriyle herkesi adeta büyüleyen Mıhlı Şelalesi, Kaz Dağları turuna çıkanların da uğrak yerleri arasında bulunuyor.
Çanakkale Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu'da yer alan Mıhlı Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Doğal güzellikleriyle herkesi adeta büyüleyen Mıhlı Şelalesi, Kaz Dağları turuna çıkanların da uğrak yerleri arasında bulunuyor. Şelalenin yaklaşık 250-300 metre aşağı kısmında Başdeğirmen Köprüsü yer alıyor.