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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 10:48

Türkiye'nin en zehirlisi! Kargayı yerken görüntülendi

Tunceli, doğası ve zengin yaban hayatı ile dikkat çekiyor.

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