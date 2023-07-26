Türkiye'nin en zehirlisi! Kargayı yerken görüntülendi

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Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor.

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Bölgede bu kez Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri olan engerek yılanı, avlanırken görüntülendi.

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Kargayı yemeye çalışan yılan, köy muhtarı Hüseyin Çetin tarafından görüntülendi.

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En zehirli yılan türü hangisi? Zehirli yılan denince akla ilk gelen türlerden biri olan Engerek yılanı, daha çok Afrika'da görülen bir yılan türüdür.

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Ayrıca Akdeniz bölgesini sıcaklığını ve iklimini sevmesinden dolayı da, bu bölgede ve Avrupa'da sıkça görülür.

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Yılan ailesinden olması ve zehirli olması, engerek yılanının ürkütücü bir sürüngen olmasına neden olsa da, tarımı sekteye uğratan kemirgen hayvanları yok ettiği için bir bakıma faydalı olan bir hayvandır. Engerek yılanının en çok rastlanılan türü Avrupa engereğidir.

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Engerek yılanının özellikleri neler? Yaklaşık 75 cm uzunluğuna erişen Avrupa Engereği, sıcak toprak ve iklimlerden hoşlanır. Yaygın olarak bulunan diğer engerek yılanı türü ise, Kuzey engereğidir.

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Zehirli yılanların başında gelen engerek yılanı, Engerekgiller (Viperidae) ailesinden olup, Vipera türünün en önemli temsilcilerinden biridir.

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Avrupa ve Asya ülkelerinde karşılaşılabilecek en zehirli yılan türleridir. Üst dişlerindeki kesede bulunan zehri sayesinde, avını ısırarak öldürür ve sonrasında koklayarak avının izini sürerek bulur.

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Engerek yılanı sadece İrlanda ülkesinde bulunmaz. Kalın gövdeli ve geniş başlı olan engerek yılanı, genellikle çalılık ve çakıl topraklarda yaşamayı tercih etse de, ağaçlarda yaşayan türleri de vardır.

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Avrupa ülkelerinde yaşayan Engerek yılanı türlerinin yanı sıra, Türkiye'de de pek çok engerek yılanı türü bulunmaktadır.

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Yaz aylarında avlanma açısından aktif olan engerek yılanları, kış gelince kuytu köşelere çekilerek tüm mevsimi bu şekilde geçirmeyi tercih ederler.

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Kuyruklarının kısa oluşu ve yassı kafa yapıları, engerekgillerden olan bu zehirli yılanların başlıca özellikleri arasındadır.

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Engerek yılanlarının hamilelik süreçleri 4 aydır. Bir doğumda yaklaşık 20 tane yavrulayabilirler.

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Engerek yılanı sokması durumunda acil müdahale gerekir. Her engerek yılanının zehir etkisi farklıdır ve en tehlikeli olan türü Avrupa engereğidir. Engerek yılanı ısırdığı bölgede iki adet diş izi bırakır ve bu bölgenin kanayıp şişmesi ile zehirlenme etkileri arasındadır.

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Yaklaşık 2 metreye kadar uzunlukları olabilen engerek yılanı geniş ve yassı kafa yapısı ile diğer yılan türlerinden ayrılır. Üst dişlerinin bulunduğu kısımda yer alan zehir kesesi, engerek yılanının oldukça tehlikeli olmasına neden olmaktadır.

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Engerek yılanının avlanma şeklini ilginç kılan özelliği ise, avının kendi yanına gelmesini bekleyerek zehirledikten sonra, ölüsünü koklayarak bulmasıdır.

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Kuyrukları kısa yapıda olan engerek yılanı, zehrini kullanmayacağı zamanlarda içleri boş bulunur.