Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü Kışkılı! Havadan görüntülendi

Bitlis il merkezine 120, Adilcevaz ilçe merkezine ise 37 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaz-kış yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çeken köy, ayrıca yamaç paraşütü için de ideal bir bölge olarak macera tutkunları için eşsiz bir deneyim sunuyor.