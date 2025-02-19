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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 09:56 |

Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü Kışkılı! Havadan görüntülendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Süphan Dağı'nın eteklerine kurulu 2 bin 317 rakımlı Kışkılı köyü, dron ile çekilen görüntülerle kartpostallık bir manzara sunuyor.

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