Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı! 'Halatla atlama' tutkunlarına ev sahipliği yaptı

Türkiye'de bugüne kadar birçok bölgede güvenli atlayışlar yaptıklarını anlatan Vakhtin, şöyle devam etti:





"Deriner Barajı'nın yüksekliği ve yapısal özellikleri nedeniyle eşsiz bir atlama noktası olabileceğini düşünüyoruz. Deriner Barajı, yükseklik ve çevre koşulları açısından gerçekten etkileyici bir yapı. Atlayış noktası olarak değerlendirdiğimiz yerler, geniş bir salınım mesafesi sunuyor. İlk test atlayışlarımızı başarıyla tamamladık ve sonuçlardan oldukça memnunuz. Ancak burayı düzenli bir atlayış noktası haline getirmek için detaylı güvenlik analizleri yapmamız ve gerekli izinleri almamız gerekiyor."