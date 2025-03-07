Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı! 'Halatla atlama' tutkunlarına ev sahipliği yaptı

Uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipman kullanarak 2012'den bu yana kayalıklardan halatla atlama (rope jumping) yapan RJTurkey ekibinin bu seferki durağı, Deriner Barajı oldu.
Test atlayışında aynı zamanda halat sistemlerinin esneme oranları, frenleme süresi ve ekipmanın dayanıklılığı da incelendi.
Türkiye'de bugüne kadar birçok bölgede güvenli atlayışlar yaptıklarını anlatan Vakhtin, şöyle devam etti:
"Deriner Barajı'nın yüksekliği ve yapısal özellikleri nedeniyle eşsiz bir atlama noktası olabileceğini düşünüyoruz. Deriner Barajı, yükseklik ve çevre koşulları açısından gerçekten etkileyici bir yapı. Atlayış noktası olarak değerlendirdiğimiz yerler, geniş bir salınım mesafesi sunuyor. İlk test atlayışlarımızı başarıyla tamamladık ve sonuçlardan oldukça memnunuz. Ancak burayı düzenli bir atlayış noktası haline getirmek için detaylı güvenlik analizleri yapmamız ve gerekli izinleri almamız gerekiyor."