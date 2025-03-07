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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mart 2025 Cuma 13:39 |

Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı! 'Halatla atlama' tutkunlarına ev sahipliği yaptı

Artvin'de, temelden 249 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin Yusufeli Barajı'ndan sonra en yüksek barajı olan Deriner, adrenalin tutkunlarını ağırladı.

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