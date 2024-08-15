Türkiye'nin en yaşlı ağaçlar hangi illerimizde? Tunç Çağı'ndan beri ayakta duranı da var

En yaşlısı Zonguldak'ta





Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 2024 yılı itibarıyla yaşı 4 bin 119 olarak hesaplanan porsuk ağacı, Türkiye'nin en yaşlı ağacı olarak biliniyor. Tepe çapı 9,5 metre, gövde çapı 245 santimetre, boyu 23 metre olan porsuk ağacı, Tunç Çağı'na tarihleniyor. Anadolu'nun bilinen en yaşlı ağacı, dünyanın da en yaşlı beş ağacı arasına giren porsuk ağacının tarihlendirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi'nde yapılan yıllık halkaların laboratuvarda incelenmesiyle yapıldı. İncelemelerde ağacın sağlıklı olduğu, insanlar tarafından zarar verilmediği sürece en az 4 bin yıl daha yaşayabileceği kaydedildi.