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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 11:51

Türkiye'nin en yaşlı ağaçlar hangi illerimizde? Tunç Çağı'ndan beri ayakta duranı da var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, tescili yapılan anıt ağaçların tanıtımı ve korunması amacıyla başlatılan proje kapsamında kurulan internet sitesine göre, Türkiye'nin en yaşlı ağacı 4 bin 119 yaşındaki Zonguldak'taki porsuk ağacı. Tunç Çağı'ndan beri yaşayan porsuk ağacının, zarar görmediği sürece 4 bin yıl daha yaşayabileceği kaydedildi. En uzun ağaç Gümüşhane'deki 55 metrelik göknar, en geniş gövde çaplısı ise Kastamonu'daki 880 santimetrelik doğu çınarı oldu.