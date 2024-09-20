Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları burada? İşte il il şaşırtıcı rakamlar
Ülkemize özel hayat tabloları, 2013 yılından itibaren Türkiye ve il düzeyinde idari kayıtlardan yıllık olarak üretilmektedir. İşte i il hayat tabloları yoluyla elde edilen doğuşta beklenen yaşam süreleri...
Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.