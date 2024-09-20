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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 11:25

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları burada? İşte il il şaşırtıcı rakamlar

Ülkemize özel hayat tabloları, 2013 yılından itibaren Türkiye ve il düzeyinde idari kayıtlardan yıllık olarak üretilmektedir. İşte i il hayat tabloları yoluyla elde edilen doğuşta beklenen yaşam süreleri...