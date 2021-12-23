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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 16:59

Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 26 ile İmranlı oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Kızılırmak Nehri dondu. İmranlı ilçesi ise eksi 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

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