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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 15:51

Türkiye'nin en serin noktası belli oldu! Sıcaklık gece saatlerinde 0,8 derece olarak ölçüldü

Türkiye aşırı sıcakların etkisi altında kavrulurken, Bolu'da hava sıcaklığı gece saatlerinde 0,8 derece olarak ölçüldü.

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