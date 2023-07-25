Türkiye'nin en serin noktası belli oldu! Sıcaklık gece saatlerinde 0,8 derece olarak ölçüldü

Kış aylarında da zaman zaman Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçen Bolu, yazın unvanını korudu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı, gerçekleşen en düşük sıcaklıklara göre, 24 Temmuz 18.00 saati ile 25 Temmuz 06.00 saatleri arasında ölçülen sıcaklıklarda Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu.





Buna göre Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma merkezinde ölçülen 0,8 derece sıcaklık, Türkiye'nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti.