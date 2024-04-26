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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 09:39

Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu! İlk sıra sizi çok şaşırtacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki nüfusun yüzde 26'sını çocukların oluşturduğunu açıkladı. Toplam çocuk sayısının 22 milyon 206 bin 34 olduğu belirtilirken en popüler erkek bebek isimleri, Alparslan, Yusuf ve Göktuğ; en popüler kız bebek isimleri ise Asel, Zeynep ve Defne oldu.

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