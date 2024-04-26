Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu! İlk sıra sizi çok şaşırtacak

1 / 11

TÜİK, 'İstatistiklerle Çocuk, 2023' bültenini yayımladı.

2 / 11

Buna göre; 2023 yıl sonu itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi olan Türkiye nüfusunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu.

3 / 11

Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

4 / 11

Türkiye'nin çocuk nüfus oranı AB'den yüksek

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 18 oldu. AB üye ülkeleri içinde en fazla çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla, yüzde 23,4 ile İrlanda, yüzde 21,1 ile Fransa, yüzde 20,9 ile İsveç olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla, yüzde 15,1 ile Malta, yüzde 15,4 ile İtalya, yüzde 15,9 ile Portekiz oldu.

5 / 11

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 26 ile AB üye ülkelerinden daha yüksek olduğu görüldü.

6 / 11

Çocuk nüfus oranı en yüksek il Şanlıurfa

İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2023 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 44,4 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 40,5 ile Şırnak, yüzde 38,2 ile Ağrı ve Muş izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 16,5 ile Tunceli oldu. Ardından yüzde 17,5 ile Edirne ve yüzde 18,3 ile Kırklareli izledi.

7 / 11

En popüler bebek isimleri

2023 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isi

8 / 11

Doğan erkek bebeklerin 8 bin 957'sine Alparslan, 5 bin 538'ine Yusuf, 5 bin 361'ine Göktuğ, kız bebeklerin 8 bin 114'üne Asel, 7 bin 614'üne Zeynep, 6 bin 895'ine ise Defne ismi verildi.

9 / 11

Türkiye'de 2023 yılında 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek çocuk isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.

10 / 11

