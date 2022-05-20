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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 16:30

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş arabası Kırıkkale'de satıldı. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu.

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