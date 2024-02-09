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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 09:41

Türkiye'nin en kalabalık mahallesi belli oldu! Hangi şehirde olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi, 151 bin 459 nüfusuyla 4 il ve 804 ilçenin nüfusunu geçti. En kalabalık 20 mahallenin 16'sı İstanbul'da bulunuyor. İşte Türkiye'nin en kalabalık mahalleleri...

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