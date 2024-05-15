Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 ili geride bıraktı

TÜİK tarafından 2023 yılına ait nüfus verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. İşte Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 2023 sonu itibarıyla 978 bini aşan nüfusuyla "Türkiye'nin en kalabalık ilçesi" olmaya devam ederken, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geçti.
İkinci sırada, 939 bin 497 nüfusuyla Gaziantep'in Şahinbey ilçesi yer aldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesi, 937 bin 546 kişilik nüfusuyla 3'üncü,
923 bin 404 kişiyle Keçiören ilçesi ise, dördüncü oldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi 885 bin 273,
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 867 bin 193,
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 792 bin 30,
Adana'nın Seyhan ilçesi 787 bin 771,
İstanbul'un Pendik ilçesi 743 bin 774,
İstanbul'un Ümraniye ilçesi 723 bin 760.