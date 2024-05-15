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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:48

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 ili geride bıraktı

TÜİK tarafından 2023 yılına ait nüfus verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri de belli oldu. Listenin ilk sırasında İstanbul'un bir ilçe var. Bu ilçenin nüfusu 57 şehri geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en büyük 10 ilçesi...

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