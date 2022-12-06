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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2022 Salı 13:32

Türkiye'nin en gizli yeri! Kimse girmeye cesaret edemiyor

Kastamonu'da Araç ilçesinde bulunan Saltuklu Kanyonuna keşif turu düzenleyen Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal ve üniversite öğrencileri, doğal güzellikleri ile büyüleyen kanyondan ilk kez geçiş yaptı. Kanyonda çok sayıda tarihi kalıntının olduğu belirlendi. Kimse girmeye cesaret edemiyordu, Türkiye'nin gizli yeri iki köyün arasında bulundu. Ayrıntılar haberimizde...

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