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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Mart 2025 Salı 09:45 |

Türkiye'nin en gizemli 18 yeri! Paranormal hikayelerin yaşandığı adresler

ürkiye, tarihi ve kültürel mirasıyla olduğu kadar, gizemli ve ürkütücü mekânlarıyla da dikkat çekiyor. Paranormal olaylarla anılan bu yerler, yerel halkın anlattığı ürkütücü hikayelerle daha da esrarengiz hale geliyor. İşte Türkiye'de tüyler ürpertici hikayelerin yaşandığı iddia edilen 18 gizemli mekan!

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