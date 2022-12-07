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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 11:22

Türkiye'nin en büyüğü! Anıt Ağaç için çalışma başlatılacak

Türkiye'nin en büyük fındık ağacı Giresun'da fındık tarımı yapılmayan ilçelerinden birisi olan Çamoluk'ta bulundu. İlçenin Ozan köyünde 30 metre boyundaki doğal fındık ağacının 'Anıt Ağaç' olarak korumaya alınması istendi.

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