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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 11:37

Türkiye'nin dört bir yanından bu köye akın ediyorlar! Boş ev kalmadı

Türkiye'nin Bulgaristan sınırında yer alan ve etrafı ormanlarla çevrili olan Edirne'nin Ömeroba köyüne, temiz havası nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından göç eden olunca köyde boş ev kalmadı. Çoğunlukla emekli olanların soluğu aldığı köye göç edenler, köy yaşamını tercih ediyor.

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