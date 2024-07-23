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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 14:02

Türkiye'nin deprem haritası güncelleniyor! 2025 yılı sonunda hazır

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'nin deprem tehlike haritasının güncellenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda 22 üniversite, 100 araştırmacı ve 90 öğrencinin yürüttüğü çalışmalarla 2025 yılının sonuna kadar Türkiye'nin tüm aktif, diri fay hatlarının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.