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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 21:09

Türkiye'den 'Süper Ay' manzaraları

Yaklaşık 14 ayda bir görülen 'Süper Ay' Türkiye'nin çeşitli noktalarından görüntülendi. Geceyi aydınlatan Süper Ay ortaya seyirlik manzaralar çıkardı.

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