Türkiye'den 'Süper Ay' manzaraları

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İstanbul'da Süper Ay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile birlikte görüntülendi.

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Süper Ay, uçak ile birlikte görüntülendi.

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Yaklaşık on dört ayda bir meydana gelen ve Ay'ın Dünya'ya en yakın noktada olması sebebiyle olduğundan daha parlak görünen "Süper Ay" Ankara'da da gözlemlendi.

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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay' İstanbul'da Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.

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'Süper Ay', İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile birlikte görüntülendi.

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'Süper Ay', Kırklareli'nde görüntülendi.

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'Süper Ay', Ankara'da düzenlenen ve yoğun ilgi gören TEKNOFEST alanından görüntülendi.

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Başkent Ankara'da akşam saatlerinde beliren "Süper Ay" güzel görüntü oluşturdu. Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İnsansız Hava Aracı(İHA) ayla birlikte görüntülendi.

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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', Tekirdağ'da görüntülendi.

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Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay", Van'da görüntülendi. Bu anı kaçırmak istemeyen motosiklet tutkunları, şehrin ışıklarından uzak bir noktada hem ayın doğuşunu izledi, hem de motosikletleriyle fotoğraf çektirdi.