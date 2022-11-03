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YAŞAM
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2022 Perşembe 12:37

Türkiye'den Paris'e götürdü! Eyfel Kulesi önünde bir 'garip' araç

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Ürgüplü Korhan Sakarya'nın Türkiye'den getirdiği Şahin aracıyla bir hayli dikkat çekiyor. Eyfel Kulesi yakınlarında aracında türkü de çalan araba tutkunu, sevgisinin gençlik yıllarından geldiğini söyledi

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