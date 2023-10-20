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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 12:52

Türkiye'deki bu köye büyük ödül! '2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri' listesine girdi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) tarafından '2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyleri' listesinde gösterilen İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyü, yabancı turist sayısını artırmayı hedefliyor.

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