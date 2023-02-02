  • $18,8179
  • 20,5017
  • 1161.57
  • 4752.24

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2023 Perşembe 16:44

Türkiye'de yaşayan köpek ırkları hangileri? Özellikleri neler?

Köpek Irkları ve Bilimleri Federasyonu'nun (KIF) 1911'de kurulan ve merkezi Belçika'da olan Uluslararası Köpek Bilimleri Federasyonu'na (FCI) üyeliğinin kabul edilmesiyle Türkiye'deki köpek ırkları koruma altına alındı.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.