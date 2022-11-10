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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 14:34

Türkiye'de yakalanan en büyük sazan balığı! 30 kiloluk dev

Kütahya Amatör Olta Balıkçıları Derneği üyesi Akif Arviş, Bilecik'te günlerce çadırda kaldıktan sonra hedefine ulaşıp 30 kiloluk dev sazan balığı yakaladı. Dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Arviş, yakaladığı balığın Türkiye'de yakalanan en büyük sazan balığı olduğunu öne sürdü.

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