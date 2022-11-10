Türkiye'de yakalanan en büyük sazan balığı! 30 kiloluk dev

Bunların içinden Kütahya'dan Bilecik'e gelen Akif Arviş en şanslıları oldu.

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Sonra 10 kilo üzeri bir balık aldım, onun salınımını gerçekleştirdik. Son gün giderayak sabah 06:30' da oltamıza güzel bir balığımız geldi. 30 kilo üzeri. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'nin en büyük balığı.