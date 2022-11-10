Türkiye'de yakalanan en büyük sazan balığı! 30 kiloluk dev

Bilecik kent merkezi 5 kilometre uzaklıktaki Gölpark, 10 gün önce çadırlarıyla Eskişehir, Bursa, Kütahya, İstanbul ve Adapazarı'ndan gelerek kamp kurarak sazan balığı yakalamak isteyen amatör balıkçılarla doldu.
Tamer Sargıl, Kerim Çelikbilek ve Akif Arviş dev balığı kıyıya zor çıkartırken, şaşkınlıklarını gözleyemedi.
"Türkiye'nin en büyük balığı"
Kütahya'dan Pelitözü Gölpark'a geldiğini anlatan Akif Arşiv, "10 gündür bir kamp yapıyorum. İlk 6-7 gün boş geçti.
Sonra 10 kilo üzeri bir balık aldım, onun salınımını gerçekleştirdik. Son gün giderayak sabah 06:30' da oltamıza güzel bir balığımız geldi. 30 kilo üzeri. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye'nin en büyük balığı.
Darası her şeyini aldık, tartımını yaptık" dedi.
Sazan balığı, tartılması ve çekilen fotoğrafların ardından yeniden suya salındı.