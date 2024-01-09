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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2024 Salı 15:24

Türkiye'de tek! Köylüler sadece bakmakla yetiniyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan ve Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan 2 bin 700 yıllık kaya mezarlarının bulunduğu bölgede yeni bir kaya mezarı daha keşfedildi. Henüz kayıtlarda bulunmayan kaya mezarının, üst kısmındaki kayalarda yabani arıların yaptığı ballara ulaşamayan köylüler ise bakmakla yetiniyor.

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