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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:08

Türkiye'de ilk kez görüldü! Kusma sırasında soluk borusu yırtıldı

İzmir'de yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Yıldız Öziş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinde geçirdiği ortopedik ameliyat sonrasında yataklı servise alındı. Ani mide bulantısı yaşayan Öziş, şiddetli bir şekilde kusmaya başladı. Kusmanın ardından emekli öğretmenin yüz, boyun ve göğüs kafesinde yaygın şişlikler oluştu. Doktorun şüphesi üzerine yapılan tetkikler sonucu Öziş'in soluk borusunda, çok nadir görülen 4 santimetrelik yırtık olduğu tespit edildi. Ciddi hayati tehlikesi bulunan hasta, Prof. Dr. Hakkı Ulutaş ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

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