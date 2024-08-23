Türkiye'de en fazla Adana'da üretiliyor! Kanserden kalp hastalıklarına birçok faydası var

Yerfıstığının Adana için önemli bir üretim kalemi olduğunu vurgulayan Kökçüoğlu, "Şu açıdan önemli; Yerfıstığının Türkiye genelindeki üretiminin yüzde 50'si ilimizde yetiştiriliyor. Yer fıstığı sadece yağ üretiminde, insan beslenmesinde değil, aynı zamanda hayvan beslenmesinde de kullanılıyor. Geçmiş yıllarda yerfıstığı fiyatının iyi olmasından kaynaklı bu yıl üretim biraz daha arttı. Geçen yıla göre hem üretimde hem rekoltede yüzde 30 artış bekliyoruz. Hasadımız tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.