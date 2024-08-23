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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 09:43

Türkiye'de en fazla Adana'da üretiliyor! Kanserden kalp hastalıklarına birçok faydası var

Adana'da hasadına başlanan ve geçen yıla göre ekim alanının yüzde 30 artış gösterdiği Yer fıstığında, yüzde 30 oranında da rekolte artışı bekleniyor. Öte yandan yer fıstığının hangi hastalıklara iyi geldiği tek tek açıklandı. İşte detaylar...