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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:06

Türkiye'de en çok görülen rüya hangisi! Google verileri ortaya çıkardı

Google verileri, dünya genelinde en çok görülen rüyaları ortaya çıkardı. En çok aratılan rüyaların yılanlarla ilgili olduğu görüldü.

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