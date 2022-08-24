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YAŞAM
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:57

Türkiye'de en çok değiştirilen isimler belli oldu! İşte en çok değiştirilen isimler

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği başvurularıyla ilgili uygulamaya ilişkin iddialara yönelik açıklamada bulundu.

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