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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 09:28

Türkiye'de çocuklara en çok hangi isim veriliyor? TÜİK istatistiklerini yayınladı!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı.

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