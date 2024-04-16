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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 15:02

Türkiye ve Avrupa'da nadir görülüyor! Sadece 18 kez kayıt altına alındı

Türkiye'de tarih boyunca 18 defa kayıt altına alınmış olan Doğu Cılıbıtı, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş cennetinde görüntülendi.

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