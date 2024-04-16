Türkiye ve Avrupa'da nadir görülüyor! Sadece 18 kez kayıt altına alındı

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu tarafından görüntülenen Doğu Cılıbıtı (Anarhynchus asiaticus), kışı Afrika'da geçirdikten sonra Arabistan Yarımadası ve İran üzerinden Hazar Denizi'nin doğusuna Kazakistan steplerine yazı geçirmeye gidiyor.
Toplam nüfusunun 40 bin ila 55 bin arasında olduğu düşünülen Doğu Cılıbıtı, ilkbaharın gelmesiyle kuzeydoğuya göç yolculuğuna çıkıyor.
Ürediği sahalar çölü andıran stepler olduğu için göç ettiği yerlerde verdiği molalar genelde tarla benzeri açık alanlar oluyor.