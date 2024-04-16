Türkiye ve Avrupa'da nadir görülüyor! Sadece 18 kez kayıt altına alındı

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Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu tarafından görüntülenen Doğu Cılıbıtı (Anarhynchus asiaticus), kışı Afrika'da geçirdikten sonra Arabistan Yarımadası ve İran üzerinden Hazar Denizi'nin doğusuna Kazakistan steplerine yazı geçirmeye gidiyor.

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Toplam nüfusunun 40 bin ila 55 bin arasında olduğu düşünülen Doğu Cılıbıtı, ilkbaharın gelmesiyle kuzeydoğuya göç yolculuğuna çıkıyor.

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Ürediği sahalar çölü andıran stepler olduğu için göç ettiği yerlerde verdiği molalar genelde tarla benzeri açık alanlar oluyor.

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Bu yüzden de geçtiği sahalarda görülmesi oldukça zor oluyor.

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