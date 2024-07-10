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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 10:09

Türkiye sularında ilk kez görüldü! 110 santimetre uzunluğunda ve 5 kilo ağırlığında

Antalya'da amatör olta balıkçıları, sahte yem takılı oltayla okyanusta yaşayan ve 'kral balığı' olarak bilinen Acanthocybium solandri türü balık yakaladı. Türkiye sularında ilk kez görülen yaklaşık 110 santimetre uzunluğunda ve 5 kilo ağırlığındaki balığı yakalayan Ersin Karakaş, 'Farklı palamut türü yakaladığımızı sanmıştık, arkadaşımıza hediye ettik. Daha sonra balığın Türkiye'de ilk defa görüldüğünü öğrendik.' dedi.

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