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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:12 |

Türkiye sahillerinde su çekilmeleri devam ediyor! 8 ilçede görüldü

Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası sonrası Türkiye sahillerinde yaşanan deniz suyu çekilmeleri tedirginliğe neden oldu. İzmir Seferihisar'da son yılların en büyük deniz çekilmesi yaşandı, deniz suyu yaklaşık 200 metre çekildi. Uzmanlar, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bağlantı bulunmadığını belirttiler.

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