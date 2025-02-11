Türkiye sahillerinde su çekilmeleri devam ediyor! 8 ilçede görüldü

Türkiye'nin birçok noktasında deniz suyu çekilmeleri yaşandı. Ege denizinde deprem fırtınası devam ederken, bu hareketlilik tedirginlik yarattı.
Uzmanlara göre, depremler ile deniz suyu çekilmesi arasında bilimsel bir bağlantı yok. Uzmanlar, deniz çekilmesinin gel-git olayından kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini belirttiler.
Çekilmenin Ege Denizi'nde yaşanan depremlerle ilgisi olmadığını vurgulayan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Depremle hiçbir alakası yok. Bu, tamamen rüzgarla alakalı bir olay. Bir doğa olayı. Deniz çekilmesinin korkulacak bir şeyi yok." dedi.
İşte son günlerde yaşanan deniz çekilmeleri...
AYVALIK
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, deniz kıyısında su çekilmesi gözlendi. İlçede, kuvvetli poyrazla birlikte deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturdu. Su çekilmesi, Sahilkent, Altınova ve dünyaca ünlü Sarımsaklı plajlarının da bulunduğu Küçükköy Mahallesi'nde görüldü.
MARMARİS
Marmaris'te Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkisinde, denizin 5 metre kadar çekilmesi nedeniyle adacıklar oluştu. Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde de suyun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi.
BURHANİYE
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Adramytteion Antik Kenti'nin liman kalıntıları Ege Denizi'nin yaklaşık 40 metre çekilmesiyle görülebilir hale geldi.
Burhaniye'nin İskele Mahallesi'nde de denizin çekilmesiyle sahilde küçük adacıklar oluştu.
ERDEK
Balıkesir'in Erdek ilçesi ve Kapıdağ Yarımadası kıyılarında deniz suyu metrelerce çekildi. Çuğra, Kurbağlı ve Düzler sahillerinde gözle görülür şekilde çekilen deniz, sahil boyunca iskeleleri tamamen kumsalda bırakarak geniş alanlar oluşturdu. Bunun yanı sıra, denizin çekilmesiyle bazı bölgelerde küçük adacıklar meydana geldi.
SİLİVRİ
İstanbul Silivri sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 100 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle sahilde kumlardan adacıklar oluştuğu gözlendi.