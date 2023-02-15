  • $18,8475
  • 20,2252
  • 1112.9
  • 4943.59

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 12:40

Türkiye Diyanet Vakfı depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğünce, Ankara'da misafir edilen depremzede çocukların sosyalleşmeleri amacıyla etkinlik düzenlendi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.