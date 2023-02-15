Türkiye Diyanet Vakfı depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı merkezde kalan ailelere manevi destek ve moral vermek amacıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiği ifade edilen açıklamada, çocukların depremde yaşadığı travmayı atlatabilmesi için meddah ve kukla gösterisi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler'in sergilediği "Meddah Amca'dan Masallar ve Kocaman Geveze Kuklalar" adlı oyunu izleyen depremzede çocuklara, oyuncak veren başkentli akranlarının da eşlik ettiği belirtildi.

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Çetin, "Depremin belki de en çok etkilediği çocuklarımızın yaşadığı travmayı atlatabilmeleri, sosyalleşebilmeleri için etkinlikler düzenliyoruz. Depremzede çocuklarımıza psikososyal ve manevi rehberlik çerçevesinde destek sağlanıyor. Bir nebze yüzlerini güldürebilirsek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.