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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 09:19

Türkiye bir kez daha sandık başında... Tarihi seçime vatandaşlardan yoğun ilgi! Yurttan sandık manzaraları...

Türkiye, tarihi seçimlerin 2. turu için sandık başına gitti. Saat 08.00 itibarıyla başlayan seçimler 17.00'de sona erecek. Vatandaşların akın akın sandık başına gittiği görüntüler seçim heyecanını gözler önüne serdi..

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