  • $16,595
  • 17,8391
  • 988.867
  • 2644.02

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Haziran 2022 Pazartesi 14:07

Türk Yıldızları'nın kokpitinden Türkiye! Türkiye'yi daha önce hiç böyle görmediniz

Türkiye'nin tarihi ve önemli mekanları, gösterileriyle beğeni toplayan Türk Yıldızları timlerince görüntülendi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.